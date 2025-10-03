Folge 1: Barbara Reger (FC Luzern)

«Du bist zu dick, so spielst du nicht!» Dieser Satz ihres damaligen Trainers in Leverkusen warf Barbara Reger vor einigen Jahren völlig aus der Bahn. Die heutige Luzern-Spielerin stellte ihr Leben komplett um, Kalorien zählen und auf die Waage stehen bestimmten fortan ihren Alltag – bis ihr Körper ganz plötzlich «STOPP» sagte.

In unserer Fussball-Rubrik «Hidden Stories» erzählt Reger, wie sie aus der Negativspirale herausfand und welche Ratschläge sie jungen Spielerinnen und Spielern geben möchte (siehe Video oben).

Ein spezieller Werdegang? Ein prägendes Ereignis? Ein aussergewöhnliches Hobby? In unserer Rubrik «Hidden Stories» verraten uns Protagonistinnen aus der Fussball-Welt ganz persönliche Geschichten aus ihrem Leben, die unbekannt, unerwartet oder berührend sind. Aktuell läuft die 3. Staffel.

