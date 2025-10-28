Ein 2:2 im Halbfinal-Rückspiel der Nations League in Frankreich reicht Deutschland zum Weiterkommen. Spanien eliminiert Schweden.

Legende: Torschützin zum 2:0 für Deutschland Klara Bühl jubelt mit Mitspielerin Franziska Kett. Imago Images/PsnewZ/baptiste Autissier

Die deutschen Fussballerinnen stehen erstmals im Endspiel der Nations League. Dem Team von Bundestrainer Christian Wück genügte im Halbfinal-Rückspiel gegen Frankreich ein 2:2 zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatten die DFB-Frauen in Düsseldorf mit 1:0 gewonnen.

Zittern in Schlussminuten

Nicole Anyomi (12.) und Klara Bühl (50.) erzielten in Caen die Tore für Deutschland. Die Französinnen waren zuvor durch Melvine Malard (3.) früh in Führung gegangen, mit zunehmender Spieldauer steigerte sich das DFB-Team aber immer mehr.

Nach dem Ausgleich durch Clara Mateo (89.) musste doch noch gezittert werden. Am Ende blieb dem Nationalteam ein nervenaufreibendes Elfmeterdrama gegen die Französinnen wie im Juli beim EM-Viertelfinal-Sieg in der Schweiz dieses Mal aber erspart.

Spanien schlägt Schweden erneut

Final-Gegner am 28. November und am 2. Dezember ist Spanien. Das Hinspiel gegen die favorisierten Weltmeisterinnen, die Schweden mit 4:0 und 1:0 besiegten, bestreitet die deutsche Auswahl in Kaiserslautern.

