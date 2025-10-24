Im ersten Spiel unter der neuen Trainerin Sonia Bermudez haben die Spanierinnen Schweden keine Chance gelassen. Im Halbfinal-Hinspiel der Women's Nations League siegten die Vize-Europameisterinnen gleich mit 4:0. Zweimal Alexia Putellas und zweimal Claudia Pina erzielten die Tore für die Spanierinnen. Beide Doppeltorschützinnen spielen beim FC Barcelona – wie übrigens 9 Spielerinnen aus der spanischen Startelf.
Im zweiten Halbfinal-Hinspiel hat Deutschland ebenfalls als Heimteam knapp vorgelegt. Klara Bühl schoss die Deutschen in der 79. Minute zum verdienten 1:0-Erfolg gegen Frankreich. Die Französinnen verpassten es damit vorerst, sich für den verlorenen EM-Viertelfinal zu revanchieren.
Rückspiele am Dienstag
Die Entscheidung um den Finaleinzug fällt am kommenden Dienstag, wenn die Rückspiele steigen. Die Finalspiele finden dann am 28. November und 2. Dezember statt.