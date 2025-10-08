Die Bernerinnen gewinnen das Hinspiel im Women's Europa Cup gegen SFK 2000 Sarajevo mit 2:0.

Die YB Frauen haben sich im Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde zum Women's Europa Cup eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen. Die Bernerinnen schlugen den bosnischen Vertreter SFK 2000 Sarajevo mit 2:0.

Laura Frey eröffnete das Skore nach einer knappen halben Stunde aus kurzer Distanz, nachdem die Bosnierinnen den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone klären konnten. Georgia Chalatsogianni doppelte in der 83. Minute mittels Penalty nach.

Legende: Darf sich feiern lassen Laura Frey erzielte das 1:0 für YB. Freshfocus/Urs Lindt

Das Rückspiel findet am Donnerstag in einer Woche in Sarajevo statt. Am Mittwochabend stehen auch noch die GC Frauen (gegen Ajax Amsterdam) im Einsatz. Die Sieger aus den Duellen ziehen in den eigentlichen Wettbewerb ein, der Mitte November mit den Achtelfinals beginnt.