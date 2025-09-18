Die Zürcherinnen setzen sich im Europa Cup gegen den kasachischen Rekordmeister durch und stehen in der 2. Runde.

Legende: Freuen sich über den Erfolg Die Spielerinnen von GC. gcfrauenfussball.ch

Im neuen Women's Europa Cup haben die Grasshoppers die 1. Qualifikationsrunde überstanden. Die Zürcherinnen bezwangen den kasachischen Rekordmeister Kazygurt Schymkent mit dem Gesamtskore von 5:1.

Nachdem GC im Heimspiel mit 2:0 vorgelegt hatte, stellte das Team von Trainer Joao Paiva im Rückspiel im gut 5000 km entfernten Schymkent mit den Toren in der 10. und 19. Minute früh klare Verhältnisse her.

Nach der 2. Runde kommen die Achtelfinals

Am Ende siegten die Gäste 3:1. Am Freitag wird die nächste Runde des Wettbewerbs ausgelost, der das Pendant zur Europa League der Männer darstellt.

Dort spielt neben GC auch Meister YB, nachdem die Bernerinnen in der Qualifikation für die Champions League gescheitert sind. Die Gewinner der 2. Qualifikationsrunde, die im Oktober ausgetragen wird, erreichen die Achtelfinals.