Torhüterin Livia Peng hat das «emotionalste Spiel» ihrer Karriere hinter sich. An der Heim-EM im Sommer sollen weitere dazu kommen.

In der Nati «nur» die Nummer 2

Legende: Glaubt an ihre Chance Livia Peng. IMAGO/Passion2Press

Die Krönung in Form des Cupsiegs blieb Werder Bremens Goalie Livia Peng zwar verwehrt. Mit etwas Abstand habe der Final im DFB-Pokal gegen Bayern München dennoch «extrem viel Spass gemacht», blickt die Bündnerin zurück. Nach dem 2:4 gegen die haushohen Favoritinnen sei die Enttäuschung schnell dem Stolz über das Erreichte gewichen. Die Kulisse von über 45'000 Fans trug ihr Übriges dazu bei. «Es war sehr emotional, so ein Spiel habe ich noch nie erlebt.»

Der Blick von Peng richtet sich vier Tage nach der Finalniederlage bereits wieder nach vorn. Mit Bremen hat sie noch ein Spiel vor der Brust, bevor langsam aber sicher endgültig die Heim-EM in den Fokus rückt.

An der EURO im Nati-Tor?

Mit ihrer Saison ist Peng sehr zufrieden, die harte Arbeit in den vergangenen Jahren habe sich ausbezahlt. Die 23-Jährige geniesse das Vertrauen des Trainers und zahlte dieses mit «konstanten Leistungen zurück». In Bremen fühlt sich Peng pudelwohl, sodass sie sich trotz Angeboten für einen Verbleib in der Hansestadt entschieden hat.

Im Nationalteam muss sich Peng derzeit hinten anstellen. Im Herbst hat sich Trainerin Pia Sundhage für Elvira Herzog als Nummer 1 entschieden. Nichtsdestotrotz schätzt Peng ihre Einsatzchancen an der EM als intakt ein: «Ich glaube daran, dass ich spielen kann, versuche aber, mich auf mich zu konzentrieren.» Sie habe derzeit viel Freude daran, Fussball zu spielen und Freude sei die Grundvoraussetzung. «Ich muss einfach bereit sein, wenn sich die Chance ergibt.»

Unabhängig davon, ob Peng bei der EURO zum Einsatz kommen wird oder nicht, ist die Vorfreude auf das Heimturnier schon jetzt grenzenlos. «Ich freue mich sehr darauf, es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.» Das emotionalste Spiel ihrer Karriere dürfte also bald dem nächste weichen.