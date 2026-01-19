Legende: Kehrt Freiburg schon wieder den Rücken Aurélie Csillag. imago images/steinsiek.com

Women's Super League: Liverpool verpflichtet Csillag

Nur ein halbes Jahr nach ihrem Wechsel von Basel zu Freiburg vollzieht Aurélie Csillag den nächsten Karriereschritt. Die 22-jährige Offensivspielerin schliesst sich dem FC Liverpool an. Die «Reds» haben bei den Frauen (noch) nicht die gleiche Strahlkraft wie bei den Männern. Aktuell belegt das Team von Trainer Gareth Taylor in der englischen Women's Super League den 12. und letzten Tabellenrang. Nach 12 Spielen steht es noch ohne Sieg da. Csillag gelangen in 14 Einsätzen für Freiburg 4 Treffer. Fürs Schweizer Nationalteam absolvierte sie bisher 12 Partien. Im Dezember erzielte sie im Test gegen Wales das erste Länderspieltor.

