Legende: Kehrt Freiburg schon wieder den Rücken Aurélie Csillag. imago images/steinsiek.com

Women's Super League: Liverpool verpflichtet Csillag

Nur ein halbes Jahr nach ihrem Wechsel von Basel zu Freiburg vollzieht Aurélie Csillag den nächsten Karriereschritt. Die 22-jährige Offensivspielerin schliesst sich dem FC Liverpool an. Die «Reds» haben bei den Frauen (noch) nicht die gleiche Strahlkraft wie bei den Männern. Aktuell belegt das Team von Trainer Gareth Taylor in der englischen Women's Super League den 12. und letzten Tabellenrang. Nach 12 Spielen steht es noch ohne Sieg da. Csillag gelangen in 14 Einsätzen für Freiburg 4 Treffer. Fürs Schweizer Nationalteam absolvierte sie bisher 12 Partien. Im Dezember erzielte sie im Test gegen Wales das erste Länderspieltor.

Premier League: ManCity schnappt sich Innenverteidiger

Manchester City hat seine Defensive mit dem englischen Nationalspieler Marc Guéhi von Crystal Palace verstärkt. Beim Klub von Cheftrainer Pep Guardiola unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Für den 25-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, zahlen die «Skyblues» dem Vernehmen nach etwa 23 Millionen Euro – durch Bonuszahlungen könnten zudem weitere 11,5 Millionen Euro fliessen.

Resultate