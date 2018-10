Die Schweizer Frauen-Nati spielt im November in Utrecht und in Schaffhausen gegen die Niederlande um die WM-Qualifikation.

Jetzt ist bekannt, wann die Equipe der scheidenden Trainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Niederländerinnen trifft. Das Hinspiel des WM-Playoff-Finals findet am Freitag, 9. November, um 20 Uhr auswärts gegen die favorisierten Europameisterinnen statt. Das Rückspiel steht am Dienstag, 13. November, auf dem Kunstrasen in Schaffhausen auf dem Programm. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr. Beide Spiele zeigen wir live auf SRF.

Zäher Gegner für die Schweiz

Vor 2 Jahren trafen die beiden Teams bereits in der Qualifikation für die Olympischen Spiele aufeinander. Dort verloren die Schweizerinnen gleich mit 1:4. «Der Spielstil der Niederländerinnen ist immer noch gleich, ihr Selbstvertrauen ist noch mehr gewachsen», so Voss-Tecklenburg.

Doch vielleicht bekomme den Schweizerinnen die Rolle des Underdogs. «Wir werden ihnen das Leben so schwer wie möglich machen», so die Deutsche zuversichtlich. Die Weltmeisterschaft findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt.