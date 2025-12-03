Das Uefa-Exekutivkomitee hat gewählt: Die Frauen-EURO in vier Jahren wird in Deutschland ausgetragen.

Legende: Jubelten im Sommer in Basel über den EM-Titel Die Engländerinnen. imago images/Sportsphoto

Nach der Männer-EM 2024 kommt Deutschland 2029 auch bei den Frauen zum Zug. Der DFB setzte sich in Nyon bei der Wahl durch das Uefa-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch. 18 Jahre nach der WM organisiert Deutschland wieder ein grosses Frauenturnier, nach 1989 und 2001 zum dritten Mal eine EURO.

Der DFB hatte in seinem Werben um die Stimmen vor allem auf das Versprechen voller, grosser Stadien und damit verbunden auch finanziellen Erfolg gesetzt. Zumindest eine schwarze Null soll herausspringen, bislang mussten die wirtschaftlichen Verluste einer Frauen-EM stets querfinanziert werden.

Acht grosse Stadien als Austragungsorte

«Unser Ziel ist es, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen», kündigte DFB-Präsident Bernd Neuendorf an. Gespielt werden soll im Sommer 2029 in acht Stadien: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Das Berliner Olympiastadion, wo bei der WM 2011 noch 73'680 Zuschauer den deutschen Auftakt verfolgten, ist hingegen wie die Gelsenkirchener Arena nicht dabei.

In diesem Sommer verteidigte England den EM-Titel in der Schweiz nach einem Finalsieg über Spanien im Penaltyschiessen.