Nationalstürmerin Svenja Fölmli sucht eine neue Herausforderung und wechselt innerhalb der Bundesliga den Klub.

Legende: Ihre Zeit bei Freiburg endet nach 5 Jahren Svenja Fölmli. Imago/steinsieck

Am Sonntag gelang Svenja Fölmli beim 5:1 von Freiburg gegen Jena zum ersten Mal in der Bundesliga ein Doppelpack. Fünf Tage später verkünden die Breisgauer den Abschied der Schweizer Nationalstürmerin. Fölmli mache von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch und schliesse sich der TSG Hoffenheim an, schreibt der Klub. Der Vertrag der 23-Jährigen wäre noch bis 2027 gelaufen.

Fölmli war 2021 von den FCL-Frauen zum SC Freiburg gestossen. In 67 Partien gelangen ihr 23 Treffer. Zu mehr Partien reichte es Fölmli in diesen fünf Jahren aufgrund von zahlreichen Verletzungen nicht. Unter anderem riss sie sich zweimal das Kreuzband.

Bei der TSG Hoffenheim wird Fölmli Teamkollegin von Naomi Luyet.