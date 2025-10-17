Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin Montse Tome setzt die neue Nationaltrainerin Sonia Bermudez auf die Rekordtorschützin.

Legende: Fast ein Jahr her Das letzte Aufgebot für Spaniens Rekordtorschützin Jenni Hermoso. IMAGO / ZUMA Press Wire

Jenni Hermoso kehrt nach rund einem Jahr Abstinenz in den Kader des spanischen Nationalteams zurück. Die 35-jährige Rekordtorschützin wurde am Freitag von Trainerin Sonia Bermudez für den Nations-League-Halbfinal gegen Schweden am 24. und 28. Oktober nominiert.

Vorgängerin Montserrat Tome, von der sich der spanische Verband nach dem verlorenen EM-Final im August getrennt hatte, hatte Hermoso stets aussen vor gelassen. Neben Hermoso, die bei Tigres in Mexiko unter Vertrag steht, kehrt nach rund 3 Jahren auch Barcelona-Verteidigerin Mapi Leon zurück. Sie war eine von 15 Spielerinnen, die 2022 gegen den damaligen Trainer Jorge Vilda und dessen Methoden protestiert hatten.

Leon verzichtete auf die Teilnahme an der WM 2023, bei der Spanien den Titel gewann und Hermoso im Rahmen der Siegerehrung vom damaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales mit beiden Händen am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst wurde. Dies wurde später als «sexueller Übergriff» gewertet, Rubiales unter anderem zu einer Geldstrafe von 10'800 Euro verurteilt.

