Legende: Nächster Stopp: Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic soll mit ihrer Routine die Elsässerinnen weiterbringen. Freshfocus/Toto Marti

Neuer Klub für die Rekord-Nationalspielerin: Ana-Maria Crnogorcevic wechselt nach Frankreich zu RC Strassburg.

Bei den Elsässerinnen unterschreibt die polyvalente Routinierin bis 2027.

Zuletzt stand die 35-jährige Crnogorcevic in den USA bei Seattle Reign im Einsatz.

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Ana-Maria Crnogorcevic wird ihren auslaufenden Vertrag bei Seattle Reign nicht verlängern und nach Europa zurückkehren. Nun ist auch der neue Arbeitgeber bekannt. Crnogorcevic stellte sich am Donnerstag gleich selbst als Neuzugang beim «Racing Club de Strasbourg Alsace Féminines» vor.

Es ist der zweite Wechsel einer der grössten Namen im Schweizer Frauenfussball. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Ramona Bachmann den Young Boys anschliesst.

«Klub mit Geschichte, Identität und Energie»

«Heute habe ich einen neuen Weg gewählt – ein neues Projekt, eine neue Ambition. Ein Klub mit Geschichte, Identität und Energie», sagt die Schweizer Rekordspielerin auf dem X-Kanal der Elsässerinnen. Sie habe sich nie Grenzen gesetzt, erzählt Crnogorcevic und erwähnt ihre vergangen Klubs und Meriten. Mit 176 Partien und 74 Toren für die Schweiz hält die 35-Jährige zudem beide Höchstwerte im Nationalteam.

Strassburg stieg 2024 in Frankreichs höchste Liga auf und liegt momentan unter 12 Teams auf Rang 7 der Première Ligue. Mit Eseosa Aigbogun steht seit letztem Sommer bereits eine andere Schweizerin bei den Elsässerinnen im Kader.

Für die polyvalent einsetzbare Crnogorcevic ist es nach ihrem Einstieg als Profi beim FC Thun die siebte Station im Ausland. Nach Engagements in der Bundesliga und bei Barcelona (wo sie an neun Titelgewinnen beteiligt war, darunter zweimal die Champions League) sowie Atletico Madrid ist es für die Steffisburgerin die 3. grosse Liga in Europa, in welcher sie zum Zug kommt.