Legende: Neue Herausforderung für Géraldine Reuteler. Imago/Steinsiek

Nach Lia Wälti am Samstag (zu Brighton) und Viola Calligaris am Dienstag (zu Atletico) wechselt mit Géraldine Reuteler eine nächste Nati-Spielerin binnen weniger Tage den Klub. Die Mittelfeld-Akteurin verlässt nach 8 Saisons Eintracht Frankfurt und spielt künftig in der englischen Women's Super League für den FC Arsenal, den letztjährigen Tabellenzweiten.

«Arsenal ist einer der besten Klubs weltweit und ich bin sehr stolz, dass ich hier bin», wird die 27-jährige Innerschweizerin auf der Arsenal-Homepage zitiert. «Ich kann es nicht erwarten, mich gegen die besten Spielerinnen zu beweisen.»

Reuteler ist nicht die 1. Schweizerin bei den «Gunners»: Vor ihr liefen bereits Wälti, Noëlle Maritz und Malin Gut für die Londonerinnen auf.

Schlüsselspielerin bei der Nati

Reuteler hatte ihre Karriere in Luzern lanciert, ehe sie sich im Alter von 19 Jahren Frankfurt anschloss. Für die Hessinnen bestritt Reuteler 184 Partien (54 Tore).

In der Nati (90 Spiele, 18 Tore) ist Reuteler eine der Schlüsselspielerinnen. An der Heim-EURO 2025 wurde sie in allen 3 Gruppenspielen zum «Player of the Match» gekürt.