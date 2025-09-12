 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Frauenfussball Bachmann bricht Houston-Abenteuer ab

12.09.2025, 17:02

Teilen
Fussballspielerin in orangefarbenem Trikot tritt den Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Ihr zweites USA-Abenteuer endet vorzeitig Ramona Bachmann löst den Vertrag mit Houston Dash auf. USA TODAY Sports via Reuters Connect

Bachmann verlässt Houston

Ramona Bachmann hat den Vertrag mit Houston Dash nach knapp anderthalb Jahren aufgelöst. Das gab die Stürmerin am Freitag auf Instagram bekannt. Sie wolle ihren Fokus voll auf ihre Rehabilitation ausrichten. Ein Kreuzbandriss kurz vor der EM hatte die 153-fache Nationalspielerin ums Heimturnier gebracht. «Das ist nicht das Ende und ich bin motivierter als je zuvor, auf das Fussballfeld zurückzukehren», schrieb Bachmann. In den USA, wo sie im April 2024 für drei Jahre unterschrieben hatte, kam sie auf 14 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor hatte die 34-Jährige grosse Erfolge mit Rosengard, Wolfsburg, Chelsea und PSG gefeiert.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)