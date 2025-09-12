Bachmann verlässt Houston
Ramona Bachmann hat den Vertrag mit Houston Dash nach knapp anderthalb Jahren aufgelöst. Das gab die Stürmerin am Freitag auf Instagram bekannt. Sie wolle ihren Fokus voll auf ihre Rehabilitation ausrichten. Ein Kreuzbandriss kurz vor der EM hatte die 153-fache Nationalspielerin ums Heimturnier gebracht. «Das ist nicht das Ende und ich bin motivierter als je zuvor, auf das Fussballfeld zurückzukehren», schrieb Bachmann. In den USA, wo sie im April 2024 für drei Jahre unterschrieben hatte, kam sie auf 14 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor hatte die 34-Jährige grosse Erfolge mit Rosengard, Wolfsburg, Chelsea und PSG gefeiert.