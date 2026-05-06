Legende: Englische Meisterin Iman Beney. Harriet Massey/Getty Images

Titel für Beney

Das Frauenteam von Manchester City ist zum zweiten Mal englischer Meister. Die Equipe mit der 19-jährigen Schweizer Nationalspielerin Iman Beney ist nach den Punktverlusten von Arsenal am Mittwoch in Brighton (1:1) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die im letzten Sommer von den YB Frauen zu Manchester City gewechselte Beney kam in der Liga bislang 15 Mal zum Einsatz. Sie schoss dabei zwei Treffer und gab zwei Torvorlagen.

Schertenleib netzt ein

Sydney Schertenleib hat zum siebten Mal in dieser Saison in der Liga für den FC Barcelona getroffen. Die 19-jährige Nationalstürmerin war beim 5:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Levante in der 86. Minute zum Schlussresultat erfolgreich. Barcelonas Frauen standen schon vor der Partie der viertletzten Runde als Meister fest. In der Champions League stehen sie im Final und fordern am 23. Mai in Oslo Rekordsieger Olympique Lyon heraus.