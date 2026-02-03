 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Frauenfussball Der FC Thun stellt sich in der Frauenabteilung neu auf

03.02.2026, 10:22

Teilen
Person neben einem unscharfen Fussball sitzend.
Legende: Soll die Thunerinnen wieder nach oben führen Lena Schneuwly. Keystone/Peter Schneider

Neue Sportchefin für Thun

Die Frauen des FC Thun reagieren auf die bisher enttäuschende Saison mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen. Nach der Ende Dezember vorgestellten Sportdirektorin Marisa Wunderlin stösst die nächste Personalie zu den Berner Oberländerinnen: Lena Schneuwly. Die 29-Jährige wird Sportchefin. In ihrer Rolle soll sie gemäss Mitteilung des Klubs künftig im Frauennachwuchsbereich eine «zentrale Rolle» einnehmen. Die ehemalige Super-League-Spielerin war zuletzt stellvertretende Projektleiterin der Frauen-EM.

Women's Super League

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)