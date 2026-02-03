Legende: Abschied aus Köln In der Domstadt kam Ella Touon kaum zum Einsatz. Imago/Lobeca

Touon zurück zu Essen

Ella Touon kehrt zumindest leihweise bis Saisonende zu Essen zurück. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Die Schweizer Nationalspielerin hatte schon von 2019 bis 2023 beim Klub aus Nordrhein-Westfalen gespielt, ehe die 22-jährige Linksverteidigerin via St. Pölten 2025 beim 1. FC Köln landete.

Neue Sportchefin für Thun

Die Frauen des FC Thun reagieren auf die bisher enttäuschende Saison mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen. Nach der Ende Dezember vorgestellten Sportdirektorin Marisa Wunderlin stösst die nächste neue Funktionärin zu den Berner Oberländerinnen: Lena Schneuwly. Die 29-Jährige wird Sportchefin. In ihrer Rolle soll sie gemäss Mitteilung des Klubs künftig im Frauennachwuchsbereich eine «zentrale Rolle» einnehmen. Die ehemalige Super-League-Spielerin war zuletzt stellvertretende Projektleiterin der Frauen-EM.

Women's Super League