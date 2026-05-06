Legende: Bald im drittgrössten Fussballstadion Deutschlands am Ball Die Spielerinnen von Hertha Berlin. Imago/Beautiful Sports

Für den Meistertitel ins Olympiastadion

Die Fussballerinnen von Hertha Berlin wollen auf der ganz grossen Bühne den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der drittklassigen Regionalliga Nordost machen. Dafür ziehen sie erstmals ins Olympiastadion um und empfangen dort am Sonntag den 1. FFV Erfurt. Kurz zuvor bestreitet die Männer-Mannschaft ihr Zweitliga-Duell mit Greuther Fürth. Alle Fans, die zum Spiel der Männer im Stadion sind, dürfen nach Abpfiff auf den Rängen verbleiben. Fans, die nur die Partie der Frauen verfolgen möchten, können ein kostenfreies Ticket buchen. Derzeit führen die Herthanerinnen die Tabelle nach 19 Spieltagen mit 50 Zählern an. Ein Punkt würde Berlin reichen, um die Meisterschaft vorzeitig perfekt zu machen. Dann ginge es in den beiden Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga gegen den 1. FC Saarbrücken.