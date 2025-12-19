 Zum Inhalt springen

News aus dem Frauenfussball EM 2025: Uefa schüttet 9 Millionen an Klubs aus

19.12.2025, 14:36

Fussballspielerin im roten Trikot dribbelt den Ball, verfolgt von Gegnerin im weissen Trikot.
Legende: Sie bescherte GC knapp 10'000 Euro Noemi Ivelj (rechts), zu EM-Beginn noch bei den «Hoppers» engagiert. Imago/Eibner

131'000 Euro an Schweizer Frauen-Teams

Die Uefa schüttet aus ihrem Benefiz-Programm der Frauen-EM 2025 in der Schweiz 9 Millionen Euro an 103 Klubs mit beteiligten Spielerinnen aus. Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte der europäische Verband mit. Schweizer Vereine erhalten insgesamt 131'400 Euro – der FC Basel mit 60'225 Euro am meisten. Auch Servette erhält einen fünfstelligen Betrag, nämlich 41'610 Euro. Die Young Boys, GC und St. Gallen bekommen jeweils 9855 Euro zugesprochen. Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Teams im Land des Europameisters England: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro.

