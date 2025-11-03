 Zum Inhalt springen

News aus dem Frauenfussball Fölmli mit Tor und Assist, ihr Freiburg taucht trotzdem

03.11.2025, 23:24

Frauenfussballspiel, Spielerinnen kämpfen um den Ball vor dem Tor.
Legende: Trifft zum 1:3 Svenja Fölmli (2.v.l.). IMAGO Eibner

Fölmli trifft, aber verliert mit Freiburg

Svenja Fölmli hat in der Frauen-Bundesliga in ihrem dritten Saisonspiel schon zum zweiten Mal eingenetzt. Beim Heimspiel gegen RB Leizpig bejubelte die Schweizer Verteidigerin in der 77. Minute den Freiburger Treffer zum 1:3. Bemerkenswert: Fölmli war erst Sekunden zuvor eingewechselt worden. Die Wende mochte den Freiburgerinnen nicht gelingen, Lisa Baum (85.) erhöhte für die Gäste. Fölmli lieferte dann aber noch die Vorlage zum 2:4 durch Luca Birkholz (88.).

