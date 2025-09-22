Legende: Spielen im Oktober gegen Kanada und Schottland Die Schweizer Frauen-Nati. Keystone/Michael Buholzer

Schweizerinnen testen in Schottland

Das Programm des Frauen-Nationalteams im Oktober steht. Vier Tage nach dem Heimspiel in Luzern gegen Kanada (24. Oktober, 19:30 Uhr) trifft das Team von Pia Sundhage auswärts auf Schottland. Die Partie am 28. Oktober findet in Dunfermline in der Nähe von Edinburgh statt (Spielbeginn um 20:30 Uhr Schweizer Zeit). Zuletzt trafen die Schweiz (Weltnummer 24) und Schottland (Weltnummer 25) im Herbst 2018 im Rahmen der WM-Qualifikation zweimal aufeinander (1:0 und 1:2). Eine Woche nach dem Testspiel in Schottland werden in Nyon die Gruppen für die WM-Quali 2027 ausgelost.