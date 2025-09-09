Legende: Wiedersehen nach 10 Jahren Die Schweizerinnen messen sich im Oktober mit Kanada. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Nati im Oktober gegen Kanada

Im ersten Länderspiel seit der Heim-EM trifft das Schweizer Frauen-Nationalteam Ende Oktober auf Kanada. Die Partie findet am Freitag, 24. Oktober, in der swissporarena in Luzern statt, Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Es ist das erste Aufeinandertreffen in einem offiziellen Länderspiel zwischen der Schweiz und Kanada seit dem WM-Achtelfinal 2015 in Vancouver (0:1). Die Kanadierinnen sind aktuell die Nummer 9 der Fifa-Weltrangliste. Im Rahmen des Oktoberzusammenzugs (20. bis 28.) wird das Team von Pia Sundhage auch ein Auswärtsspiel bestreiten. Ort und Gegner stehen noch nicht fest.