Legende: Soll im Mai 2026 fertiggestellt sein Das neue Stadion in Lugano, hier eine Aufnahme von Januar 2025. KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Schweiz gegen Malta in Lugano

Auf dem Weg an die WM 2027 bestreitet das Frauen-Nationalteam seine dritte Qualifikationspartie gegen Malta am Freitag, 5. Juni in Lugano. Damit wird der Equipe von Trainer Rafel Navarro die Ehre zuteil, die neu gebaute Arena zu eröffnen. Zum ersten Mal seit Februar 2006 (1:1 gegen Dänemark) wird die Nati wieder ein Spiel im Tessin bestreiten. «Die neue AIL Arena biete für diese Rückkehr einen modernen Rahmen und steht sinnbildlich für die Weiterentwicklung der Infrastruktur im Schweizer Fussball», so der SFV in der Mitteilung. Die ersten beiden Quali-Spiele bestreitet das Nationalteam gegen Nordirland (Lausanne) und die Türkei (Zürich).

