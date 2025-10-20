Legende: Durfte am Wochenende gegen die Bayern (1:5) ran Irina Fuchs. Imago/Sports Press Photo

Herzog muss für die Länderspiele mit der Nati passen

Elvira Herzog fällt für das am Montag beginnende Nati-Camp verletzt aus. Die Torhüterin von RB Leipzig muss wegen einer Hüftverletzung pausieren. An ihrer Stelle wird Irina Fuchs vom 1. FC Köln für die Spiele gegen Kanada (24. Oktober in Luzern) und Schottland (28. Oktober in Dunfermline) nominiert. Die 20-Jährige wird hinter Livia Peng (Chelsea) und Nadine Böhi (Union Berlin) die Nummer 3 zwischen den Pfosten sein. Fuchs, die am 1. September von Basel nach Köln gewechselt ist, gehört erstmals dem Kreis der A-Nati an. In den letzten 3 Partien der Kölnerinnen in der Bundesliga hütete die Schweizerin das Tor. SRF zeigt beide Nati-Spiele live.