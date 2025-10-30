Legende: Bittere Diagnose für Michelle Agyemang. IMAGO / NurPhoto

Beste Nachwuchsspielerin der EM fällt lange aus

Für Michelle Agyemang ist die Saison nach einem Kreuzbandriss im Knie vorzeitig zu Ende. Die 19-jährige Stürmerin hatte sich die Verletzung in Englands Testspiel gegen Australien zugezogen. Agyemang, die bei der EM 2025 als Jokerin für die «Lionesses» glänzte und zur besten Nachwuchsspielerin gekürt wurde, wurde am Dienstag in der zweiten Halbzeit beim 3:0-Sieg der Engländerinnen auf einer Bahre vom Platz getragen. «Ich bin so dankbar für all die freundlichen Worte und die Unterstützung von allen», schrieb die von Arsenal an Brighton ausgeliehene Agyemang am Donnerstag auf Instagram. «Die Genesung beginnt jetzt, ich werde stärker als zuvor zurückkommen.»