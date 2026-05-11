Mead sagt Arsenal «Goodbye»

Die englische Nationalstürmerin Beth Mead wird Arsenal zum Saisonende nach 9 Jahren verlassen. Das teilte der Klub aus der englischen Women’s Super League am Montag mit. In einem Video wandte sich eine sichtlich emotionale Mead selbst mit ein paar Worten an die Arsenal-Fans. Die 31-Jährige, die in bislang 263 Einsätzen für Arsenal 86 Tore erzielte, hatte den «Gunners» 2018/19 zur Meisterschaft verholfen. In der letzten Saison bereitete die langjährige Teamkollegin von Nati-Captain Lia Wälti das entscheidende Tor im Final der Frauen-Champions-League gegen Barcelona vor (1:0). Wohin Meads Weg führt, ist noch offen.