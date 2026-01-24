 Zum Inhalt springen

News aus dem Frauenfussball Pilgrim erleidet wieder Knorpelschaden

24.01.2026, 14:11

Zwei Fussballspielerinnen im Zweikampf während eines Spiels.
Legende: Bittere Diagnose für Alayah Pilgrim (r.). Imago/IPA Sports

Serie A: Bittere Diagnose für Pilgrim

Alayah Pilgrim muss vorerst pausieren. Die Nati-Stürmerin vermeldete auf Instagram, dass sie an einem Knorpelschaden im Knie leide. Die Roma-Legionärin meinte in ihrem Posting: «Die letzte Woche war herausfordernd für mich. Ins neue Jahr mit einer Verletzung zu starten, ist hart.» Wie lange die 22-Jährige ausfällt, weiss sie nicht, sehr wohl hingegen, was es nun braucht: «Geduld, Zeit und die mentale Stärke, mit Unsicherheit zu leben.» Dieselbe Diagnose hatte Pilgrim schon 2024 erhalten. Damals fiel sie von Mai bis September aus. In dieser Spielzeit absolvierte Pilgrim bis jetzt 23 Einsätze, wobei ihr vier Treffer glückten.

