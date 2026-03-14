Popp verlässt Wolfsburg nach 14 Jahren
Es ist das Ende einer Ära: Alexandra Popp wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren verlassen und ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seit 2012 spielte Popp für Wolfsburg, gewann dabei 2-mal die Champions League, 7-mal den Meistertitel und wurde 11-fache Pokalsiegerin. Die nächste Station der Stürmerin ist noch unklar. Allerdings steht laut Medienberichten ein Wechsel zu Borussia Dortmund im Raum. Im September 2024 hatte Popp bereits ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.