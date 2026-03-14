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News aus dem Frauenfussball Wechsel zum BVB: Popp verlässt Wolfsburg nach 14 Jahren

14.03.2026, 12:13

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Frau im grünen Trikot auf Fussballfeld.
Legende: Ist noch bis im Sommer eine «Wölfin» Alexandra Popp. IMAGO/STEINSIEK.CH

Popp verlässt Wolfsburg nach 14 Jahren

Es ist das Ende einer Ära: Alexandra Popp wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren verlassen und ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seit 2012 spielte die 34-Jährige für Wolfsburg, gewann dabei 2-mal die Champions League, 7-mal den Meistertitel und wurde 11-fache Pokalsiegerin. Die nächste Station der Stürmerin ist bekannt: Borussia Dortmund. Damit geht für Popp ein Traum in Erfüllung. Seit ihrer Kindheit ist sie grosser BVB-Fan. Anders als bei den Männern kicken die Frauen in der drittklassigen Regionalliga. Mit dem Starzugang soll nun die Mission Aufstieg gelingen.

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