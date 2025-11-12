Marendaz muss bei Thun gehen

Die Frauen des FC Thun erhalten einen neuen Trainer. Die Zusammenarbeit mit Julien Marendaz werde mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilte der Klub aus dem Berner Oberland am Mittwochabend mit. Grund dafür sei «die fehlende sportliche Entwicklung». Der FC Thun liegt in der Women's Super League mit nur einem Punkt nach 9 Partien auf dem letzten Tabellenrang. Man brauche nun «neue Impulse» und arbeite an der Nachfolgelösung für Marendaz. Zudem nimmt man in der Frauenabteilung eine Reorganisation vor. Ziel sei, «die Frauenabteilungen weiter zu professionalisieren und noch stärker in die bestehende Infrastruktur des FC Thun zu integrieren sowie die Nachwuchsarbeit gezielt zu stärken».