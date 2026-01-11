 Zum Inhalt springen

News aus dem Frauenfussball Wälti und Calligaris gewinnen mit Juve Supercup

11.01.2026, 17:11

Fussballspielerinnen der Juventus-Frauenmannschaft feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Mittendrin Lia Wälti (l.) bejubelt das zwischenzeitliche 1:1 mit ihren Teamkolleginnen. Imago/LaPresse

Juve-Frauen ringen die Roma nieder

Double-Sieger Juventus Turin hat sich auch den Supercup gesichert. Das Team mit den Schweizer Nationalspielerinnen Lia Wälti und Viola Calligaris schlug Titelverteidiger AS Roma 2:1. Der Meister und Cupsieger aus Turin drehte die Partie gegen den Tabellenführer der Serie A in Pescara. Den entscheidenden Treffer erzielte Cristiana Girelli fünf Minuten vor dem Ende sehenswert per Absatz. Alayah Pilgrim sorgte nach ihrer Einwechslung für Schwung in der Offensive der Römerinnen. Für Juventus mit Wälti in der Startelf und Calligaris auf der Bank war es der 5. Sieg im Supercup.

