Legende: Steuerte zwei Treffer zum Kantersieg bei Riola Xhemaili holt sich die Glückwünsche ihrer Teamkolleginnen ab. imago images/Sports Press Photo

Xhemaili mit Eindhoven neuer Leader

Riola Xhemaili hat mit der PSV Eindhoven einen Kantersieg eingefahren. Beim 6:0 gegen das Schlusslicht Excelsior Rotterdam traf die Schweizer Nationalspielerin doppelt. Sie eröffnete das Skore nach 29 Minuten und verwandelte in der 52. Minute einen Penalty. Für die 23-jährige Solothurnerin waren es die Meisterschaftstreffer Nummer 11 und 12. Eindhoven führt die Tabelle neu einen Punkt vor Twente an. Die Meisterinnen aus Enschede bezogen am Mittwoch im Spitzenspiel bei Feyenoord Rotterdam die erste Saisonniederlage.