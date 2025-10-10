Legende: Präsentiert stolz den Meisterpokal YB-Trainerin Imke Wübbenhorst. Freshfocus/Claudio de Capitani

Wübbenhorst verlängert Vertrag

Das Frauenteam des BSC YB wird auch in Zukunft von Imke Wübbenhorst trainiert werden. Die Deutsche verlängert ihren Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2028. Unter Wübbenhorsts Ägide holten die Bernerinnen vergangene Saison etwas überraschend den Meistertitel. Nach zahlreichen Abgängen liegt das Team in der laufenden Spielzeit der Women's Super League auf Platz 5. «Wir alle sind uns bewusst, dass wir uns in einem Umbruch befinden. Aber wir haben klare Vorstellungen, wie wir die Spielerinnen und das Team entwickeln können. Ich spüre bei YB grosse Wertschätzung und bin sicher, dass wir auch in Zukunft einiges auf die Beine stellen werden», lässt sich Wübbenhorst zitieren. Die 36-Jährige ist seit 2022 YB-Trainerin.