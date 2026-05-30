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News aus dem Frauenfussball Yverdon steigt auf – Thun muss runter

30.05.2026, 22:03

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Fussballspielerin läuft mit dem Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Darf nächste Saison in der WSL antreten Ines Khiri und ihr Klub Yverdon. Keystone/CYRIL ZINGARO

Yverdon steigt auf

Yverdon hat den Aufstieg in die Women's Super League geschafft. Den Waadtländerinnen reichte ein 0:0 am letzten Spieltag in Luzern, um Platz 2 in der Auf-/Abstiegsrunde zu sichern. Leidtragender ist der FC Thun, dem 1 Punkt zum Klassenerhalt fehlte. Der
6:1-Sieg der Berner Oberländerinnen in Sion zum Abschluss verkam damit zur Makulatur. Souverän die Klasse hielt Luzern mit 16 Punkten aus 6 Spielen.

Schlusstabelle Auf-/Abstiegsrunde
1. Luzern 6 Spiele 16 Punkte
2. Yverdon 6 10
3. Thun 6 9
4. Sion 6

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