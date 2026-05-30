Yverdon steigt auf
Yverdon hat den Aufstieg in die Women's Super League geschafft. Den Waadtländerinnen reichte ein 0:0 am letzten Spieltag in Luzern, um Platz 2 in der Auf-/Abstiegsrunde zu sichern. Leidtragender ist der FC Thun, dem 1 Punkt zum Klassenerhalt fehlte. Der
6:1-Sieg der Berner Oberländerinnen in Sion zum Abschluss verkam damit zur Makulatur. Souverän die Klasse hielt Luzern mit 16 Punkten aus 6 Spielen.
|Schlusstabelle Auf-/Abstiegsrunde
|1. Luzern
|6 Spiele
|16 Punkte
|2. Yverdon
|6
|10
|3. Thun
|6
|9
|4. Sion
|6