Knapp 2 Monate nach dem Ende der Heim-EURO haben allen voran drei Natispielerinnen Grund zum Jubeln.

Legende: Es läuft ganz nach ihrem Gusto Riola Xhemaili spielt ihre Stärken im gegnerischen Strafraum aus. imago images/Leiting Gao (Archiv)

Riola Xhemaili schoss mit ihrem 1:1-Ausgleich gegen Finnland die Schweizer Nati am 10. Juli bekanntlich in den EM-Viertelfinal. Zurück im Klub-Alltag bleibt sie eine verlässliche Skorerin. Am Wochenende erzielte die 22-Jährige für PSV Eindhoven ihre Tore 3 und 4 in der Saison 2025/26.

Der jüngste Sieg in der Vrouwen Eredivisie, ein 2:1 beim FC Utrecht, geht deshalb vor allem auf Xhemailis Konto. Je per Kopf traf sie in der 68./87. Minute und sicherte so ihren Farben den nächsten «Dreier».

Ungefährdet gingen auch die Meisterschaftsspiele für Barcelona und Manchester City zu Ende. Die Katalaninnen fertigten Sevilla auswärts mit 5:0 ab. Somit zieren die Spanierinnen weiterhin verlustpunktlos die Tabellenspitze.

Auch Beney und Co. gewinnen torreich

Beim FCB bekam Natispielerin Sydney Schertenleib erstmals in der laufenden Meisterschaft das Vertrauen von Beginn weg geschenkt. Rund 60 Minuten lang durfte sie sich bewähren.

Die neu auf der Insel engagierte Iman Beney kam beim 5:1-Kantersieg von Manchester City über Tottenham immerhin während 9 Minuten zum Einsatz.