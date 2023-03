Out gegen Wolfsburg

Legende: Spielte bis zur 73. Minute Ramona Bachmann (l.), hier im Zweikampf mit Lena Oberdorf. imago images/ANP/Gerrit van Keulen

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben wie im Vorjahr den Einzug in den Halbfinal der Champions League geschafft. Den «Wölfinnen» reichte im Rückspiel vor heimischer Kulisse ein 1:1 zum Einzug unter die letzten Vier. Das Auswärtsspiel in Paris hatte Wolfsburg dank einem Foulpenalty mit 1:0 gewonnen.

Torschützin Diani muss verletzt raus

Vor 15'000 Fans glich Kadidiatou Diani nach einer halben Stunde per Kopf zum 1:1 aus, nachdem Alexandra Popp (20.) das Heimteam sehenswert in Führung geschossen hatte. Zur Pause musste die französische Stürmerin allerdings verletzt ausgewechselt werden – für PSG ein herber Rückschlag, hatte Diani doch immer wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum gesorgt.

Bis zum Schluss blieb es auch deshalb spannend, weil Popp kurz nach Wiederanpfiff den Ball aus nächster Nähe nur an den Pfosten setzte. Nati-Stürmerin Ramona Bachmann wurde in der 73. Minute ausgewechselt, nachdem sie vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Szenen gehabt hatte.

Im Halbfinal trifft Wolfsburg auf Arsenal mit Nati-Captain Lia Wälti und Noelle Maritz.