Nach einer 0:2-Niederlage zuhause gegen Wolfsburg ist Juventus Turin aus der Champions League ausgeschieden.

Legende: Wie bitte? Lia Wälti kann eine Schiri-Entscheidung nicht verstehen. IMAGO / HMB-Media

Für Juventus Turin hat die Champions-League-Reise in den Playoffs zum Viertelfinal geendet. Das Team mit Lia Wälti in der Startelf und Viola Calligaris auf der Bank unterlag dem VfL Wolfsburg zuhause mit 0:2. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Smilla Vallotto fehlte bei den Wolfsburgerinnen weiter verletzt.

Nach einer ruhigen Anfangsphase stiessen die «Wölfinnen» in Turin die Tür zum Viertelfinal bald weit auf: Der VfL kombinierte sich über Vivien Endemann schnell nach vorne, die deutsche Nationalspielerin schob schliesslich selbst nach einem Pass von Svenja Huth aus kurzer Distanz ein. Im Anschluss liessen die Gäste den Ball durch die eigenen Reihen laufen und hielten die italienische Offensive weitestgehend in Schach.

Nach der Pause dominierte Juventus die Partie. Für Wolfsburg wurde es gleich mehrmals brenzlig, der VfL hielt dem Druck der Italienerinnen in einer hektischen Schussphase jedoch stand. Cora Zicai machte per Traumtor den Deckel drauf.