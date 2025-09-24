Legende: Dürfen bald an einem Turnier teilnehmen Afghanische Fussballerinnen. (Archiv) Keystone/Victoria Adkins

Bei der «Fifa Unites: Women's Series» wird neben den Frauen-Nationalteams aus dem Tschad, Libyen und den Vereinigten Arabischen Emirate auch das afghanische Frauenflüchtlingsteam erstmals an einem internationalen Turnier antreten. Der Zugang aller Frauen zum Fussball sei «ein wichtiges Ziel der Fifa», wird Präsident Gianni Infantino in einer Pressemitteilung am Mittwoch zitiert.

Der Fifa-Rat hatte im Mai die Gründung der afghanischen Flüchtlingsequipe als Teil der Bemühungen zur Unterstützung von Spielerinnen innerhalb und ausserhalb des Landes genehmigt. Unter der schottischen Trainerin Pauline Hamill waren Sichtungscamps, unter anderem in England und Sydney, durchgeführt worden.

Turnier Ende Oktober in Dubai

Der Wettbewerb findet vom 23. bis 29. Oktober 2025 in Dubai statt. «Wir sind uns des Potenzials bewusst, das der Fussball auf und neben dem Platz bietet. Diese Freundschaftsspiele sind mehr als nur ein Wettbewerb», sagte Infantino: «Sie symbolisieren Hoffnung und Fortschritt für Frauen auf der ganzen Welt.»