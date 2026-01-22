Legende: Nach eineinhalb Jahren in Italien wieder zurück in England Alisha Lehmann. Imago/SportPix UK

Nati-Spielerin Alisha Lehmann beendet ihr kurzes Abenteuer in Como und wechselt zu Leicester City.

Die 27-jährige Bernerin unterzeichnet beim Klub aus der Women's Super League einen Vertrag bis 2028.

Für Lehmann ist es eine Rückkehr auf die Insel. Sie spielte bereits für West Ham, Everton und Aston Villa.

In den letzten Tagen mehrten sich die Gerüchte, dass Alisha Lehmann bald wieder in England spielen könnte. Nun ist der Transfer durch: Die offensive Flügelspielerin wechselt vom FC Como aus der höchsten Liga Italiens zu Leicester City in die Women's Super League. Bei den «Foxes» unterschrieb Lehmann einen Dreijahresvertrag.

Schneller Abgang von Como

Der Transfer der 27-Jährigen kommt dennoch überraschend. Erst im August war sie von Como als Aushängeschild eines neuen Projekts verpflichtet worden. Nun folgte nach nicht einmal einem halben Jahr und 9 (Teil-)Einsätzen, in welchen ihr 1 Tor gelang, bereits der Abschied.

Lehmann schliesst sich dem aktuell Neunten der Women's Super League an. In dieser stand sie von 2018 bis 2024 bereits für West Ham United, Everton und Aston Villa auf dem Platz. Von den «Villans» wechselte sie dann zu Juventus.