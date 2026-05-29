Legende: Geht zurück nach Deutschland Vanessa Bernauer. imago images/ STEINSIEK.CH

Vanessa Bernauer übernimmt per 1. Juli 2026 eine neue Aufgabe. Die Zürcherin, die zuletzt als Sportkoordinatorin bei den FC Zürich Frauen engagiert war, geht in die Bundesliga. Dort übernimmt sie beim Traditionsklub und Vize-Meister VfL Wolfsburg die Stelle als Direktorin Frauenfussball.

Erfolgreiche Zeit als Spielerin

Bernauer hat in Wolfsburg eine Vergangenheit als Spielerin. Sie trug das «Wölfinnen»-Trikot zwischen 2014 und 2018 und feierte mit dem VfL in dieser Zeit zwei Meisterschaften und vier Pokalsiege. Für das Schweizer Nationalteam bestritt die Mittelfeldspielerin 92 Länderspiele.

«Für einen der erfolgreichsten Frauenfussball-Klubs Europas in dieser Funktion arbeiten zu dürfen, ist eine grosse Ehre, aber auch eine ebenso grosse Verpflichtung», wird Bernauer zitiert. Die 38-Jährige folgt auf Ralf Kellermann, der den Klub auf eigenen Wunsch hin Richtung Borussia Dortmund verlässt. Bernauer hat einen bis zum 30. Juni 2029 datierten Vertrag unterschrieben.