Wechsel innerhalb der Bundesliga: Die Schweizer Fussballerin Amira Arfaoui spielt ab nächster Saison für Freiburg.

Legende: Vom Norden Deutschlands in den Süden Amira Arfaoui. Imago/Claus Bergmann

Der SC Freiburg hat Amira Arfaoui verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt die Offensivspielerin von Ligakonkurrent Werder Bremen auf die kommende Saison hin zu den Breisgauerinnen. Bei Freiburg stehen mit Svenja Fölmli, Leela Egli, Julia Stierli und Alena Bienz bereits 4 Schweizerinnen unter Vertrag.

Arfaoui werde «durch ihre Dribbelstärke, ihre Schnelligkeit und ihre Kreativität im Angriffsdrittel» das Freiburger Spiel bereichern, sagte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfussball: «Sie kennt die Bundesliga schon seit mehreren Jahren und kann zu einer wichtigen Führungsspielerin werden.»

Arfaoui spielte in der Schweiz für Basel sowie Servette Chênois, wechselte 2021 nach Leverkusen in die Bundesliga und schloss sich dann für ein halbes Jahr Nürnberg an. Seit 2024 läuft die 26-Jährige für die Bremerinnen auf. Insgesamt kommt die gebürtige Bernerin auf 91 Bundesligaspiele und 11 Partien im DFB-Pokal. Dabei erzielte sie 8 Tore. Seit 2020 ist Arfaoui im erweiterten Kreis der Schweizer Nati.