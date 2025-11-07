Zwei späte Tore bringen die Meisterinnen aus Bern gegen die Zürcherinnen in den Cup-Viertelfinal.

Legende: Da gibt es kein Halten mehr Siegtorschützin Lisa Josten bejubelt das späte 2:1. Freshfocus/Claudio De Capitani

Die YB Frauen haben die Top-Affiche im Achtelfinal des Schweizer Cups gegen GC dramatisch mit 2:1 für sich entschieden. In der Neuauflage des Playoff-Finals der letzten Saison waren die Meisterinnen aus Bern ab der 59. Minute einem Rückstand hinterhergerannt, ehe sie in den Schlussminuten noch 2 Mal zuschlugen und sich damit das Weiterkommen sicherten.

Im vernebelten Wankdorf-Stadion hatte nach einer guten Stunde GC-Angreiferin Noémie Potier das Skore eröffnet. Die 20-Jährige fing einen Fehlpass auf Höhe der Mittellinie ab und liess sich dann nicht mehr aufhalten und drosch den Ball in die weite Ecke.

Als sich viele schon auf einen GC-Triumph einstellten, glich Malaurie Granges für die Gastgeberinnen in der 86. Minute zum 1:1 aus. Nur 5 Minuten später sorgte Angreiferin Lisa Josten mit dem 2:1 dafür, dass bei den Bernerinnen alle Dämme brachen. Kurz später war die Partie zu Ende und YB damit erneut im Viertelfinal. Schon vor einem Jahr hatte «Gelbschwarz» die Grasshoppers im Achtelfinal (damals mit 3:1) ausgeschaltet.