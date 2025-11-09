Im einzigen Cup-Achtelfinal am Sonntag setzen sich die Basel-Frauen gegen die Blue Stars mühelos mit 6:1 durch.

Legende: Bejubelt das 6:1-Schlussresultat Die eingewechselte Torschützin Lia Kamber (l.). Instagram/@fcbasel1893frauen

Die Gäste aus Basel stellten die Weichen im Zürcher Hardhof schon früh: In der ersten Spielminute eröffnete Antonia Baass das Skore, nach einer guten Viertelstunde stand es bereits 3:0 für den FCB.

Anja Thürig liess die Hoffnung der unterklassigen Blue Stars aus der 1. Liga kurz wieder aufkeimen, als sie zum 1:3 traf (21.). Doch der Playoff-Halbfinalist der abgelaufenen Saison in der Women's Super League drehte in der zweiten Halbzeit noch einmal auf: Innert 20 Minuten zogen die Baslerinnen von 3:1 auf 6:1 davon. Die eingewechselte dreifache Schweizer Nationalspielerin Lia Kamber setzte in der 71. Minute den Schlusspunkt.

Damit qualifizierte sich der Oberklassige souverän für die Viertelfinals im Schweizer Frauen-Cup. Diese stehen am 13. und 14. Dezember auf dem Programm.

