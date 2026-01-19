Riola Xhemaili verhilft PSV Eindhoven zum Sieg. Ana-Maria Crnogorcevic spielt erstmals für ihren neuen Klub Strassburg.

Legende: Nächste Torbeteiligung in der Eredivisie Riola Xhemaili. imago images/Domenic Aquilina

In den Niederlanden hat der Spielbetrieb wieder Fahrt aufgenommen – und mit ihm PSV-Offensivspielerin Riola Xhemaili. Die aktuelle Topskorerin der Eredivisie lieferte gegen Zwolle den Assist zum 1:0. Nach 64 Minuten wurde Xhemaili ausgewechselt, eine Minute später sicherte sich Eindhoven mit dem Treffer zum 2:0 den Sieg.

In der französischen Liga gab Ana-Maria Crnogorcevic ihr Debüt für den RC Strassburg. In der 65. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt, durfte die Schweizer Rekordspielerin wenig später über den Sieg gegen Lens jubeln.

Wälti: Niederlage trotz Assist

Eine Woche nach dem Gewinn des italienischen Supercup musste Juventus Turin in der Liga eine Niederlage hinnehmen. Beim 1:2 gegen Inter Mailand spielte Lia Wälti durch und lieferte in der 4. Minute den Assist zum 1:0. Viola Calligaris sah die Partie von der Bank aus.

Im englischen FA Cup schafften es mit West Ham gleich zwei Schweizerinnen in die nächste Runde. Leila Wandeler spielte beim 3:0 gegen Newcastle von Anfang an und wurde in der 71. Minute durch Seraina Piubel ersetzt.