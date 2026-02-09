England: Aurélie Csillag hat erstmals in der Premier League getroffen. Die Nati-Stürmerin setzte beim 4:1 über Aston Villa den Schlusspunkt. Seit sie im Januar zu Liverpool stiess, läufts den «Reds»: Waren sie zuvor in 12 Partien sieglos geblieben, feierten sie in den letzten 3 Spielen 2 Vollerfolge. Schlusslicht ist neu Leicester, das mit Alisha Lehmann ManUnited 0:2 unterlag. West Ham drehte gegen Brighton ab der 82. Minute ein 0:2 in ein 3:2. Das freute die ausgewechselte Leila Wandeler derart, dass sie auf der Bank Gelb sah.
Italien: Juventus hält sich dank einem 2:0 bei Como auf Rang 3. Mittendrin: Lia Wälti. Die Nati-Kapitänin zog im Mittelfeld die Fäden und bereitete das 1:0 vor. In der Juve-Abwehr spielte Viola Calligaris durch.
Deutschland: Freiburg mit dem Schweizer Quartett Svenja Fölmli, Julia Stierli, Alena Bienz und Leela Egli blieb beim 1:4 gegen Branchenprimus Bayern ohne Chance. Besser lief es Géraldine Reuteler und Nadine Riesen mit Frankfurt. Die Eintracht schlug Leverkusen 1:0 und rückt bis auf einen Punkt an die Bayer-Elf heran.