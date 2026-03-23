- England: Im 5. Meisterschaftsspiel für Leicester City hat es für Alisha Lehmann mit dem 1. Treffer geklappt. Die 27-Jährige brachte ihr Team gegen Aston Villa in der 38. Minute in Führung. Zu Punkten reichte es Leicester trotzdem nicht. Die Gäste aus Birmingham, bei denen Noelle Maritz wie gewohnt durchspielte, siegten noch mit 2:1 und fügten Leicester die 6. Niederlage in Folge zu. 5 Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand des Klubs aus den East Midlands auf den rettenden 11. Platz 3 Punkte.
- Spanien: Sydney Schertenleib traf beim 7:1-Sieg des unangefochtenen Tabellenführers FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0. Für die 19-Jährige war es der 5. Treffer in der laufenden Meisterschaft.
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Schweizerinnen in Topligen Lehmann mit Premierentor für Leicester – auch Schertenleib trifft
Alisha Lehmann netzt am Wochenende erstmals für ihren neuen Klub ein. Zum Sieg für Leicester reicht es dennoch nicht.
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sda/mlo