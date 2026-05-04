ENG: Bei Chelseas 3:1-Sieg bei Leicester City (ab 55. Minute mit Alisha Lehmann) stand nach 9 Meisterschaftsspielen ohne Einsatz wieder Livia Peng im Tor. Dank der 3 Punkte qualifizierten sich die auf dem 2. Platz liegenden Titelverteidigerinnen für die Champions League.
GER: Beim 3:0-Erfolg von Köln gegen Werder Bremen eröffnete Lydia Andrade das Skore in der 20. Minute. Damit traf die 27-Jährige zum 2. Mal im 2. Einsatz. Freiburg gewann gegen Jena mit 2 Schweizerinnen in der Startelf 5:1. Svenja Fölmli traf doppelt, Alena Bienz stand während 56 Minuten auf dem Platz.
NED: Riola Xhemaili bereitete beim 2:1-Sieg des PSV Eindhoven gegen HERA United das 2:0 vor, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche assistiert hatte. Vor den beiden letzten Spieltagen führt der Klub der Solothurnerin die Tabelle weiter vor Ajax Amsterdam an. 4 Punkte trennen die beiden Klubs.
ITA: Alayah Pilgrim konnte mit der AS Roma dank einem 2:0-Erfolg gegen Ternana Calcio vorzeitig den Meistertitel feiern. Die Nati-Angreiferin muss wegen einer Verletzung aber derzeit pausieren.