 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Schweizerinnen in Topligen Peng siegt gegen Lehmann – Andrade trifft erneut, Fölmli doppelt

Torhüterin Livia Peng darf mal wieder ran und gewinnt. Lydia Andrade, Svenja Fölmli und Riola Xhemaili skoren.

04.05.2026, 10:24

Teilen
Fussballspielerin im orangefarbenen Torwart-Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Hatte ihren 1. Einsatz nach zuletzt längerer Ersatzrolle Nati-Stammkeeperin Livia Peng bei Chelsea. Harriet Massey/Getty Images
  • ENG: Bei Chelseas 3:1-Sieg bei Leicester City (ab 55. Minute mit Alisha Lehmann) stand nach 9 Meisterschaftsspielen ohne Einsatz wieder Livia Peng im Tor. Dank der 3 Punkte qualifizierten sich die auf dem 2. Platz liegenden Titelverteidigerinnen für die Champions League.
  • GER: Beim 3:0-Erfolg von Köln gegen Werder Bremen eröffnete Lydia Andrade das Skore in der 20. Minute. Damit traf die 27-Jährige zum 2. Mal im 2. Einsatz. Freiburg gewann gegen Jena mit 2 Schweizerinnen in der Startelf 5:1. Svenja Fölmli traf doppelt, Alena Bienz stand während 56 Minuten auf dem Platz.
  • NED: Riola Xhemaili bereitete beim 2:1-Sieg des PSV Eindhoven gegen HERA United das 2:0 vor, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche assistiert hatte. Vor den beiden letzten Spieltagen führt der Klub der Solothurnerin die Tabelle weiter vor Ajax Amsterdam an. 4 Punkte trennen die beiden Klubs.
  • ITA: Alayah Pilgrim konnte mit der AS Roma dank einem 2:0-Erfolg gegen Ternana Calcio vorzeitig den Meistertitel feiern. Die Nati-Angreiferin muss wegen einer Verletzung aber derzeit pausieren.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)