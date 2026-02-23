- Deutschland: Lara Meroni trug sich beim 5:1 von Nürnberg gegen Jena zwar nicht in die Liste der Torschützinnen ein. Die 22-jährige Zürcherin verbuchte beim vierten Nürnberger Treffer aber immerhin eine Vorlage. Es war ihre erste Torbeteiligung in der Bundesliga, nachdem sie mit dem Klub im letzten Sommer aufgestiegen ist. Einen Abend der bitteren Sorte erlebte Elvira Herzog mit Leipzig. Der Schweizer Nationaltorhüterin unterlief in der 6. Minute der Nachspielzeit ein Eigentor, das die Sachsen den Sieg gegen das abstiegsbedrohte Essen kostete. Bis zum 2:2 hielt die 25-Jährige stark.
- Italien: Innenverteidigerin Viola Calligaris brillierte beim 2:2 von Juventus Turin in Ternana als Vorlagengeberin. Mit einem Traumpass gab sie den Assist zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0 nach 34 Minuten. Doch das in der Tabelle weit unten angesiedelte Heimteam kam noch zum 2:2, wodurch Juventus, bei dem auch Nati-Captain Lia Wälti durchspielte, nicht von der Niederlage von Inter Mailand im Spiel gegen die AS Roma (1:0) profitieren konnte.
Inhalt
Schweizerinnen in Topligen Zwei Vorlagen und ein bitteres Eigentor
Lara Meroni und Viola Calligaris können sich am Wochenende einen Assist gutschreiben lassen. Elvira Herzog läufts weniger gut.
Teilen
sam/sda