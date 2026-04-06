Die Münchnerinnen gewinnen den Pokal-Halbfinal gegen Essen mit 4:0 und treffen im Endspiel auf Wolfsburg.

Legende: Jubeln über einen klaren Heimsieg Natalia Padilla Bidas und Edna Imade. Imago Images/Sven Simon

Titelverteidiger Bayern München hat auch in diesem Jahr das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Münchnerinnen besiegten am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen problemlos mit 4:0. Bei den Gästen spielte die Schweizerin Ella Touon durch.

Für das jederzeit überlegene Team von Trainer José Barcala erzielten Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) sowie Edna Imade (45.+4 und 73.) die Tore vor 2'500 Fans im ausverkauften Stadion am Bayern-Campus.

Nun wartet Wolfsburg

Im Duell um den Pokal treffen die Bayern auf Wolfsburg. Die Rivalinnen hatten sich am Ostersonntag gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen durchgesetzt. Die Schweizer Nationalspielerin Smilla Vallotto verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Der Final findet am 14. Mai in Köln statt.